У польському Ольштині відкрили пам`ятну дошку Шевченку

Луцьк. 14 березня. УНІАН. У польському місті Ольштин урочисто відкрито пам`ятну дошку Тарасові Шевченку на однойменній вулиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луцької мерії.

У святковому заході з цієї нагоди 13 березня взяла участь офіційна делегація з Луцька на чолі з першим заступником міського голови Святославом КРАВЧУКОМ.

На заході були присутні мер Ольштина Пьотр ГЖИМОВІЧ, голова ради міста Ян ДАНДИРАК, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Польщі Маркіян МАЛЬСЬКИЙ, голова Об`єднання українців в Ольштині Степан МІГУС, депутат Сейму Мирон СИЧ, представники української і польської громади, священики, які освятили меморіальну дошку.

На святковому концерті співав хор “Журавлі”, до складу якого входять українці з усієї Польщі, які збираються час від часу на святкових концертах і виконують українські пісні.

С.КРАВЧУК зазначив, що відкриття меморіальної дошки - це “знакова подія не лише для української громади Ольштина, а й для всього воєводства. Тому що на цьому місці, на вулиці Шевченка, українці зможуть час від часу збиратися, щоб віддати шану Тарасові Шевченку та тій землі, на якій вони народилися”.