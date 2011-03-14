Єврокомісія пропонує МАГАТЕ обговорити безпеку на АЕС

Брюссель. 14 березня. УНІАН. Єврокомісія пропонує країнам - членам Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) обговорити безпеку на АЕС.

Як повідомила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі представник Єврокомісії Марлен ХОЛЗНЕР, з такою пропозицією виступив комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР.

«Комісар Г.ЕТТІНГЕР звернувся з листом до Генерального директора МАГАТЕ Юкія АМАНО. Мета – оцінити ситуацію, організувати скоординовану відповідь і розпочати обговорення щодо можливих висновків для ядерної безпеки після подій в Японії», - сказала представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 березня, відбудеться надзвичайне засідання представників національних регуляторів ядерної енергетики в країнах - членах ЄС і міністрів енергетики, які прибудуть до Брюсселя на запрошення комісара Г.ЕТТІНГЕРА.

На сьогодні 14 країн - членів ЄС з 27 використовують ядерну енергетику.