У Європарламенті оцінили політику сусідства

Брюссель. 16 березня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту на своєму сьогоднішньому засіданні підтримав проекти доповідей Марека СІВЕЦЯ (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Польща) і Маріо ДАВИДА (група народних партій, Португалія) щодо Східного і Південного вимірів Європейської політики сусідства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомили сьогодні на брифінгу автори доповідей.

За словами М.СІВЕЦЯ, Європейська політика сусідства сприяла досягненню значних результатів у країнах-сусідах ЄС, як на Сході, так і на Півдні. Проте зараз, зазначив депутат, необхідний складніший підхід до шести країн-сусідів ЄС на Сході, що беруть участь у «Східному партнерстві».

«Ці країни абсолютно різні, починаючи від Білорусі, де немає прямих і ефективних засобів комунікації для будь-якої політики, до таких, як Молдова, що продемонструвала значний прогрес», - сказав М.СІВЕЦЬ.

За його словами, у відносинах зі східними сусідами Комітет пропонує більше сфокусуватися на контактах між людьми, підтримці громадянського суспільства, самоврядуванні і ЗМІ для створення необхідної основи для реформ у цих країнах.

Депутат також зазначив, що у проекті доповіді не вдалося чітко підкреслити можливість перспективи членства східних сусідів у ЄС.

«Фінальна позиція у тому, що ЄС підкреслює європейську перспективу», - сказав М.СІВЕЦЬ, зазначивши, що на такому формулюванні настояли депутати від Європейської народної партії.

У свою чергу, М.ДАВИД висловив жаль, що Європі поки що так і не вдалося повністю розділити політику по відношенню до східних і південних сусідів.

«Моя мрія була повністю розділити Схід, який може стати членом ЄС, і Південь, який назавжди залишиться сусідом», - сказав депутат.

Європарламент планує висловитися щодо проектів доповідей на початку квітня у Страсбурзі.