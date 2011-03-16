Доля України в руках українців

Варшава. 16 березня. УНІАН. Польща зацікавлена у вступі України до Європейського Союзу, але європейська інтеграція українців залежатиме в першу чергу від реальних дій українських властей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, презентуючи сьогодні у Польському Сеймі свою доповідь на тему польської закордонної політики в 2011 році.

„Доля України, передусім, знаходиться в руках самих українців”, - відзначив він.

Міністр зауважив, що українські політики, які здобули владу після Помаранчевої революції 2004 року, не виправдали покладених на них сподівань, і наголосив, що перед новою владою стоїть завдання „складних реформ”.

„Корупція, слабкість правової системи, зниження демократичних стандартів ускладнюють Польщі створення європейської перспективи для України”, - сказав міністр.

Р.СІКОРСЬКИЙ, який очолив польське МЗС наприкінці 2007 року, назвав „стабільною” польсько-українську співпрацю, відзначивши створення у лютому цього року Польсько-українського форуму партнерства.

Міністр також відзначив, що польські консульства торік видали українцям 450 тисяч віз, що складає майже таку саму кількість, яку видали громадянам України консульства решти 25 держав шенгенської зони разом узяті.

Крім цього, за його словами, незважаючи на кризу, Польща відкрила два нові консульства в Україні та збудувала нове приміщення консульства у Львові.

„Щоб черги за візами залишилися лише поганою згадкою”, - відзначив міністр.

Він також назвав Україну „стратегічним партнером” Польщі, запевнивши, що польські власті готові максимально допомагати українським властям інтегруватися в Євросоюз.

„Вступ України до ЄС є нашим довгостроковим інтересом. Тому щоразу, коли Польща зможе Україні допомогти, а влада в Києві буде бажати такої допомоги, ми її надамо”, - відзначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович під час першого візиту до Польщі на початку лютого цього року заявив, що українські власті очікують на значний прогрес у відносинах з ЄС під час головування Польщі в європейському об’єднанні в другій половині 2011 року.

Р.СІКОРСЬКИЙ наприкінці лютого висловив сподівання, що Україні до кінця цього року зможе підписати Договір про асоціацію з Євросоюзом, основою якої має стати поглиблена зона вільної торгівлі.