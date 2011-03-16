Квасьневський: випробувння для Януковича тільки починаються

Брюссель. 16 березня. УНІАН. Колишній Президент Польщі Олександр КВАСЬНЕВСЬКИЙ вважає, що справжні випробування для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА тільки починаються.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це О.КВАСЬНЕВСЬКИЙ заявив сьогодні журналістам після участі у презентації форуму «ЄС-Україна».

«Минув перший рік Президента ЯНУКОВИЧА, і зараз починаються випробування. Оскільки перший рік - це перший рік. Президент може сказати, «ну, це мій перший рік», а зараз – час для ухвалення рішень», - сказав О.КВАСЬНЕВСЬКИЙ.

Він зазначив, що, на його думку, Європа чекає від України багатьох рішень в області проведення необхідних реформ.

При цьому екс-президент Польщі висловив думку, що в другому півріччі, коли Польща головуватиме в ЄС, Україна одержить додаткове «вікно можливостей».

«Але все залежатиме від української влади», - додав О.КВАСЬНЕВСЬКИЙ.

Він зазначив, що за перший рік В.ЯНУКОВИЧУ вдалося добитися консолідації влади і політичної стабільності. Проте при цьому, за словами екс-президента Польщі, тепер «відповідальність знаходиться на одній стороні».

«Я думаю, Президент України розуміє це, і використовуватиме у позитивному ключі», - сказав О.КВАСЬНЕВСЬКИЙ.

Серед основних завдань, що стоять перед Україною, екс-президент Польщі назвав децентралізацію, судову реформу і боротьбу з корупцією.