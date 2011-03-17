Країни ЄС закликали утримуватися від недружніх висловлювань проти України

Брюссель. 17 березня. УНІАН. Депутати України та ЄС, члени Комітету міжпарламентської співпраці, закликали країни ЄС утримуватися від недружніх висловлювань щодо України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі по завершенні засідання Комітету 16 березня повідомив його український співголова Борис ТАРАСЮК.

Він зазначив, що сторони вирішили не називати країну, яка спричинила появу такого пункту в фінальному документі за підсумками засідання Комітету.

“Я би не хотів занадто наголошувати, час від часу ми чуємо недружні висловлювання з боку однієї з наших сусідок відносно того, що, на її думку, неадекватно забезпечуються права національної меншини”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він зазначив, що ще “років 5 тому” запропонував створити неупереджену незалежну групу, яка б складалася з експертів Ради Європи та ОБСЄ для вивчення на місці ситуації національних меншин в обох країнах.

“На жаль, так і не завершено роботу цієї групи незалежних експертів через небажання саме тієї країни, представник якої дозволяє собі висловлювати недружні висловлювання на адресу стану справ з реалізацією прав меншин в Україні”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2006 року Б.ТАРАСЮК, який тоді очолював міністерство закордонних справ України та міністр закордонних справ Румунії Резван УНГУРЯНУ домовились провести моніторинг стану національних меншин за участю міжнародних експертів ОБСЄ та Ради Європи.