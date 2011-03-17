Брюссель. 17 березня. УНІАН. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ переконаний у правильності вибору Францією ядерної енергетики.

Як повідомляють французькі ЗМІ, про це він заявив, виступаючи на засіданні Ради міністрів країни.

«Франція вибрала ядерну енергетику, котра є основним елементом її енергетичної безпеки і боротьби з «парниковими газами», - сказав французький президент.

При цьому Н.САРКОЗІ зазначив, що цей вибір нерозривно пов`язаний із забезпечення «дуже високого рівня безпеки» ядерних установок.

«Я залишаюся сьогодні переконаним у доцільності цього вибору», - підкреслив він.

Разом з тим французький президент зазначив, що Франція готова винести уроки з подій на японській АЕС «Фукусіма» і планує провести повний огляд систем безпеки АЕС.

80% французької електроенергії виробляється на атомних станціях, що налічують, в цілому, 58 блоків.

Як повідомляв УНІАН, події навколо японської АЕС, яка постраждала від землетрусу і цунамі, викликали серйозне обговорення в Європі перспектив використання ядерної енергетики. Так, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ оголосила у вівторок, 15 березня про мораторій на прийняте восени минулого року рішення про продовження термінів експлуатації німецьких АЕС. При цьому, канцлер пообіцяла закрити 7 блоків, збудованих до кінця 1980 року.

Представники європейських міністерств енергетики, національних регуляторів ядерної енергетики і промисловості під час зустрічі 15 березня домовилися провести випробування АЕС на безпеку при будь-яких ризиках. Планується, що такі випробування можуть бути проведені вже в другій половині цього року.