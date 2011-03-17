Баррозу приїде до Київа на конференцію до 25-річчя аварії на ЧАЕС

Київ. 17 березня. УНІАН. Президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ підтвердив свою участь у Київському саміті, присвяченому 25–річчю Чорнобильської трагедії.

Як повідомляє прес-служба Президента України, під час телефонної розмови з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Президент Єврокомісії підтвердив свій намір відвідати Київ 18-19 квітня 2011 року.

Президенти домовилися провести двосторонню зустріч 18 квітня для обговорення відносин Україна - ЄС.

Наступного дня Ж.БАРРОЗУ візьме участь у Київському саміті з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

В ході розмови Президент ЄК підтвердив, що ЄС і надалі надаватиме підтримку перетворенню ЧАЕС на екологічно безпечний об’єкт.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на главу Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА, Росію і Білорусь на конференції країн-донорів чорнобильських програм, що відбудеться у квітні в Києві, представлятимуть прем’єр-міністри.

Раніше джерело в Єврокомісії повідомило, що Ж.БАРРОЗУ готовий взяти участь у Міжнародній конференції ”25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього”, котра відбудеться 20-22 квітня в Києві, за умови відсутності на конференції Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.