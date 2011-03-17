Україна попросить Венеціанську комісію оцінити новий виборчий кодекс

Київ. 17 березня. УНІАН. Проект виборчого кодексу буде направлено на експертизу Венеціанської комісії. Про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час телефонної розмови з Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, в ході розмови сторони також обговорили хід роботи над удосконаленням виборчого законодавства України.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що до підготовки нового виборчого кодексу залучені представники громадянського суспільства, політичних партій, вітчизняні та міжнародні експерти в цій сфері.

«Цей процес є відкритим і прозорим для суспільства», - підкреслив глава Української держави.

За словами Президента України, підготовлений робочою групою законопроект буде направлено на експертизу до Венеціанської комісії.

Під час бесіди також були обговорені питання двостороннього співробітництва України та ЄС, зокрема, стан переговорів щодо укладання угоди про Асоціацію та створення зони вільної торгівлі.