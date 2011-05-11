Раді Європи запропонували План дій у сфері міграції

Стамбул. 11 травня. УНІАН. Група видатних політичних діячів, створена Генеральним секретарем Ради Європи рік тому, підготувала проект доповіді «Поєднуючи різноманітність і свободу», присвячений проблемам міграції в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, доповідь була представлена 10 травня в рамках засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке проходить у Стамбулі

«Різноманітність в Європі не скорочується, а навпаки, збільшується. І я хочу сказати, що це наша доля», - заявив на прес-конференції один із співавторів доповіді, колишній Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики безпеки Хав’єр СОЛАНА.

«Ми вважаємо, що зробили хорошу роботу і ми отримали читабельний документ, що також дуже важливо», - додав він.

Професор політичних наук Стамбульського університету Айше КАДІОГЛУ, у свою чергу, відзначила, що група критикує як політику асиміляції, так і ситуацію, за якої групи мігрантів різних національностей або віросповідання проживають відносно ізольованими групами.

«Деякі політичні лідери Європи заявили, що мультикультуралізм провалився, тому ми використовуємо іншу концепцію – «жити разом», - відзначила А.КАДІОГЛУ.

Ще один співавтор доповіді, колишній італійський міністр з питань європейських справ і колишній депутат Європарламенту Емма БОНІНО повідомила, що доповідь містить 59 конкретних пропозицій щодо дій, які можуть бути реалізовані як на національному, так і на місцевому рівнях. При цьому, за її словами, доповідь розділена на дві частини: мігранти і меншини.

Італійський політик відзначила, що підготовлений документ, як сподіваються учасники Групи, обговорюватиметься не лише політиками, а й викладачами, ЗМІ, профспілками, релігійними лідерами з тим, щоб максимально ефективно реалізувати політику у сфері міграції в країнах Європи.