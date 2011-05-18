Клюєв назвав першочергові кроки для скасування віз з ЄС

Київ. 18 травня. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ оприлюднив першочергові кроки щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Координаційної ради з виконання плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Насамперед, відзначив А.КЛЮЄВ, на нинішньому етапі одним з першочергових кроків є ухвалення законодавчої бази, а також ухвалення всіх нормативно-правових актів для введення безвізового режиму. «Це необхідне зробити якнайшвидше», - наголосив він.

Наступним кроком А.КЛЮЄВ назвав введення дієвого механізму управління міграційними процесами відповідно до стандартів Євросоюзу. «Нам необхідно розвинути державну міграційну службу і створити загальнодержавну базу даних з контролю за міграційними потоками», - відзначив А.КЛЮЄВ.

Третім кроком, повідомив перший віце-прем`єр, є організація системи захисту персональних даних відповідно до норм ЄС.

Також А.КЛЮЄВ зазначив, що в Україні необхідно створити систему інтегрованого управління кордонами. «Це дуже важливе завдання, і швидко це зробити буде дуже складно. Але нам необхідно в цьому напрямі працювати», - сказав А.КЛЮЄВ.

П`ятим кроком він назвав створення системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, а також введення в дію документів для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної інформації. «Це дуже важливе завдання, і я думаю, що ми зможемо це питання вирішити вже поточного року», - відзначив А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що робота з лібералізації візового режиму надзвичайно важлива і перебуває під особистим контролем Президента і прем`єр-міністра України. У зв`язку з цим засідання координаційної ради проводитимуться щомісячно.

А.КЛЮЄВ наголосив, що за зриви термінів виконання поставлених завдань винних буде покарано: «За зриви термінів виконання або неякісне виконання роботи прийматимуться дуже жорсткі кадрові рішення».

Довідка УНІАН. Україна і ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму у червні 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року.

22 листопада 2010 року ЄС надав Україні План дій зі скасування віз, який передбачає законодавчі зміни, ратифікацію низки міжнародних документів і належну імплементацію цих рішень на практиці.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяв реалізувати план до осені 2011 року, тоді як експерти називали реальним терміном виконання всіх передбачених заходів 2013-2015 р.

22 квітня 2011 р. Президент затвердив Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.