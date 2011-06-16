ЄС дискрімінує Україну при створенні ЗВТ?

Санкт-Петербург. 16 червня. УНІАН. Європейський Союз дискримінує Україну при створенні зони вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це відповідальний секретар комісії Митного союзу, заступник генерального секретаря ЄврАзЕс Сергій ГЛАЗЬЄВ заявив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За його словами, Євросоюз використовує подвійні стандарти – хоче, аби Україна зняла всі бар`єри для своїх товарів, але при цьому сам не хоче пускати українські товари на свої ринки.

«Це прагнення полягає не в тому, щоб створити ліберальну модель, а в тому, щоб ця ліберальна модель була односторонньою. Те, що нав`язується сьогодні Україні, це асиметрична зона вільної торгівлі і явно дискримінаційна», - сказав С.ГЛАЗЬЄВ.

Він відзначив, що Євросоюз у відносинах з Митним союзом постійно вимагає знижувати ветеринарно-санітарні вимоги для своїх товарів, а сам назустріч не йде.

«Свої цінності ЄС хоче використовувати для торговельно-економічної експансії. Тобто, ставлення до нас як до якогось колоніального простору, який усіма силами потрібно демонтувати і залишити вільним для себе», - вважає С.ГЛАЗЬЄВ.