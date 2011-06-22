Велика Британія уважно стежить за розвитком справ проти екс-урядовців України

Київ. 22 червня. УНІАН. Велика Британія уважно слідкує за розвитком кримінальних справ проти колишніх урядовців в Україні.

Про це у коментарі газеті «День» (№ 107 від 22 червня) сказав посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР.

«Ми уважно слідкуємо за розвитком кримінальних справ проти колишніх урядовців. Ми не можемо робити жодних попередніх висновків щодо того, як саме завершиться розгляд окремих справ, оскільки за це питання відповідають українські суди. Однак ми стурбовані припущеннями про можливі політичні мотиви цих справ», - сказав він.

За словами посла, у той час, коли Україна проводить переговори щодо угоди про асоціацію з Європейським Союзом і головує у Комітеті міністрів Ради Європи, Велика Британія закликає українську владу забезпечити дотримання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо поваги до принципів верховенства права, зокрема, шляхом забезпечення максимальної прозорості розслідувань і переслідувань та справедливого, незаангажованого і незалежного судового розгляду.

«Ми продовжимо спостерігати за подальшим розглядом цих справ у судах, а особливо справ, порушених проти лідерів опозиційних політичних сил, у контексті загального політичного й правового розвитку України»,- додав Л.ТЕРНЕР.

Він зазначив, що у разі погіршення ситуації Велика Британія буде змушена переглянути свою позицію та буде консультуватися з європейськими й іншими міжнародними партерами щодо найбільш адекватної відповіді.

«Ми чітко пояснили представникам української влади, що будь-яке враження про вибірковість і непропорційність застосування правових заходів може значно і надовго зашкодити міжнародній репутації України. Наразі ми не вважаємо адекватним введення санкцій, наприклад заборону на подорожі», - сказав він.