НАТО не має наміру згортати операцію в Лівії

Київ. 22 червня. УНІАН. НАТО не має наміру припиняти операцію ”Об`єднаний захисник” у Лівії.

Про це заявив сьогодні генеральний секретар Альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН у відеозверненні, поширеному прес-службою НАТО, передає РІА «Новости».

”Ми продовжимо цю місію, оскільки якщо ми припинимо її, незрівнянно більше цивільних осіб позбудуться життя”, - заявив генсек НАТО.

А.Фог РАСМУССЕН запевнив, що натовськими військовими, зі свого боку, буде зроблено все необхідне, щоб уникнути нових випадків загибелі населення під час проведення операції ”Об`єднаний захисник”.

Як повідомлялося, в середини лютого в Лівії почалися масові демонстрації з вимогою відходу правлячого країною більш як 40 років Муамара КАДДАФІ, які згодом переросли в збройне протистояння між урядовими силами і бунтівниками.

РБ ООН 17 березня прийняла резолюцію, що передбачає введення безпольотної зони над Лівією і відкриває можливість іноземного військового втручання в ситуацію в цій північноафриканській країні. В операції коаліційних сил, що почалася 19 березня, беруть участь, зокрема, Велика Британія, Франція, США, Канада, Бельгія, Італія, Іспанія, Данія, Норвегія.

Керівництво кампанією в Лівії 31 березня повністю перейшло до представників командування НАТО. Метою операції Північноатлантичного альянсу, що одержала умовне найменування ”Об`єднаний захисник”, є, як заявляють в НАТО, забезпечення ембарго на постачання зброї, безпольотна зона і заходи із захисту цивільного населення.

Мандат на операцію закінчувався 27 червня, але 1 червня НАТО продовжила операцію на 90 днів - до кінця вересня.