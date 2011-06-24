”Регіонал” Кисельов пропонує Послу Єврокомісії Тейшері повертатися до Португалії

Київ. 24 червня. УНІАН. Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ радить голові Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануелю Пінту ТЕЙШЕЙРІ «їхати до Португалії», якщо «не подобається клімат у Києві».

Так В.КИСЕЛЬОВ відреагував на заяву представника Єврокомісії про те, що судове засідання у справі екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбувається у «нелюдських» умовах.

У переданому УНІАН коментарі В.КИСЕЛЬОВ заявив: «Якщо Послу ТЕЙШЕЙРІ не подобається клімат у Києві, хай їде до Португалії. Якщо йому спекотно в суді, хай дивиться трансляцію із залу засідань на «5 каналі». А влазити з політичними коментарями до суду – не справу дипломата. Він не має права займати одну із сторін у кримінальному процесі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні посол Єврокомісії Ж.ТЕЙШЕЙРА прибув до Печерського райсуду Києва для участі в судовому засіданні з попереднього розгляду кримінальної справи за звинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів із Росією.

Під час перерви в судовому засіданні він сказав журналістам: «Я не можу давати політичну оцінку цій справі, але умови, в яких відбувається суд, нелюдські». За словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, підтвердженням тому є його зовнішній вигляд (посол вийшов із будівлі суду весь спітнілий – УНІАН).