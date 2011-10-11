Головний дипломат ЄС записала декларацію по Тимошенко на відео
17:48, 11 жовтня 2011Новини ЄС
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Зазвичай, заяви так і лишаються на папері
Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН записала декларацію щодо екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у телевізійному форматі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі К.ЕШТОН.
Зазвичай Верховний представник ЄС просто робить заяви у письмовій формі і не записує їх у телевізійному форматі.
Зараз відеозапис із декларацією розповсюджений на офіційному веб-сайті Ради ЄС http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
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