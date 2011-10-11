Головний дипломат ЄС записала декларацію по Тимошенко на відео

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН записала декларацію щодо екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у телевізійному форматі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі К.ЕШТОН.

Зазвичай Верховний представник ЄС просто робить заяви у письмовій формі і не записує їх у телевізійному форматі.

Зараз відеозапис із декларацією розповсюджений на офіційному веб-сайті Ради ЄС http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/