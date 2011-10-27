Європарламент відзначить політичний характер справи Тимошенко

Страсбург. 27 жовтня. УНІАН. Європейський парламент в резолюції щодо України має намір вказати, що справа проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО є політично вмотивована та може зашкодити євроінтеграції України.

Про це йдеться в коментарі віце-голови Комісії з міжнародної торгівлі Європарламенту Павла ЗАЛЕВСЬКОГО, наданому УНІАН в офісі депутата.

Згідно з повідомленням, 26 жовтня під головуванням П.ЗАЛЕВСЬКОГО у Страсбурзі відбулось третє засідання Групи підтримки України в ЄС, в якому взяли участь депутати різних політичних груп та представники української влади. Зокрема, депутати Верховної Ради Леонід КОЖАРА та Володимир ВЕЧЕРКО та посол України в ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ

Під час засідання євродепутати зазначили, що в резолюції Європарламенту буде підтверджено право України на інтеграцію з ЄС. “Тим не менш, широко обговорювана ”справа ТИМОШЕНКО” була виразно виділена та піддана різкій критиці як політично мотивована справа. Як ідеться у резолюції, якщо засудження ТИМОШЕНКО не буде належним чином враховане українським урядом, то воно може ”поставити під загрозу укладення Угоди про асоціацію та її ратифікацію”, - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку представники України запевнили, що вони сприймають це питання дуже серйозно та що судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО надалі обговорюється всередині країни, і що це питання ще не закрите.