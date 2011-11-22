Сікорський і Більдт приїдуть в Україну

Варшава. 22 листопада. УНІАН. Міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав СІКОРСЬКИЙ і Карл БІЛЬДТ у середу, 23 листопада, відвідають Донецьк з коротким візитом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського МЗС.

Міністри відвідають Україну на запрошення президента футбольного клубу ”Шахтар” Ріната АХМЕТОВА та, зокрема, побувають на матчі Ліги Чемпіонів ”Шахтар” - ”Порту” (Португалія).

”Візит стане нагодою для того, аби ознайомитись із підготовкою України до Євро-2012, політичною ситуацією в Україні та євроінтеграційними перспективами України”, - відзначає прес-служба МЗС Польщі.