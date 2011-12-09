Сербія отримає статус кандидата в ЄС у березні
Повідомив Президент Європейської Ради
Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Сербія отримає статус кандидата на членство в ЄС у березні наступного року.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради її Президент Херман Ван РОМПОЙ.
“Надання статусу кандидата може відбутися у лютому на засіданні Ради ЄС, і підтверджено – на засіданні Європейської Ради в березні”, - сказав він.
Президент Європейської Ради зазначив, що останнім часом Сербія продемонструвала значний прогрес, в тому числі, коли видала всіх військових злочинців Міжнародному трибуналу в Гаазі, а також налагодженням діалогу з Косово.
“Ми закликаємо Белград до продовження діалогу з Пріштіною”, - зазначив Х. Ван РОМПОЙ.