Росія хоче від ЄС ”зеленого світла” для скасування віз
Питання піднімуть на саміті 15 грудня
Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Росія сподівається отримати “зелене світло” від ЄС на рух до безвізового режиму.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ напередодні саміту ЄС-Росія, який відбудеться 15 грудня.
“Спільні кроки” (щодо руху в напрямку безвізового режиму – УНІАН) вже узгоджені на рівні високих посадовців, і ми тепер очікуємо політичного “зеленого сигналу”, - сказав він.
Дипломат зазначив, що він не хотів би казати про можливі терміни переходу до безвізового режиму. Разом з тим, за його словами, реалізація “Спільних кроків” – питання не років, а місяців.
“І думаю, одразу після цього нам варто було б розпочати підготовку угоди про скасування віз”, - зазначив В.ЧИЖОВ.
Посол також підкреслив, що скасування візового режиму в Москві розглядають не як подарунок Росії, а як взаємовигідне рішення. Так, за словами В.ЧИЖОВА, зараз щорічно до кран Шенгенської зони приїздить до 2,5 млн. росіян, а до Росії – до 1,5 млн. європейців.