Росія хоче від ЄС ”зеленого світла” для скасування віз

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Росія сподівається отримати “зелене світло” від ЄС на рух до безвізового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ напередодні саміту ЄС-Росія, який відбудеться 15 грудня.

“Спільні кроки” (щодо руху в напрямку безвізового режиму – УНІАН) вже узгоджені на рівні високих посадовців, і ми тепер очікуємо політичного “зеленого сигналу”, - сказав він.

Дипломат зазначив, що він не хотів би казати про можливі терміни переходу до безвізового режиму. Разом з тим, за його словами, реалізація “Спільних кроків” – питання не років, а місяців.

“І думаю, одразу після цього нам варто було б розпочати підготовку угоди про скасування віз”, - зазначив В.ЧИЖОВ.

Посол також підкреслив, що скасування візового режиму в Москві розглядають не як подарунок Росії, а як взаємовигідне рішення. Так, за словами В.ЧИЖОВА, зараз щорічно до кран Шенгенської зони приїздить до 2,5 млн. росіян, а до Росії – до 1,5 млн. європейців.