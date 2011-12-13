Міністри ЄС готові допомгти ”Східному партнерству” боротися зі злочинністю

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС виступає за посилення співпраці з країнами “Східного партнерства” у боротьбі зі злочинністю.

Як передає власний кореспонденту УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених на сьогоднішньому засіданні Ради висновках щодо співпраці в сфері юстиції та внутрішніх справ зі “Східним партнерством”.

“Рада підкреслює важливість посилення співпраці з країнами “Східного партнерства”, націленого на посилення безпеки”, - написано у документі.

З цією метою, Рада закликала посилити співпрацю в сфері обміну інформацією та проведення тренінгів персоналу правоохоронних органів країн “Східного партнерства” в області боротьби з організованою злочинністю.

Міністри також виступили за реалізацію до середини 2012 року проекту “Євро-Східна Поліція”, направленого на підвищення спроможності правоохоронних органів країн “Східного партнерства” протидіяти злочинності.

Спеціальну увагу, на думку Ради міністрів ЄС, слід надати боротьби з організованою злочинністю, фінансовими злочинами, корупцією, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

При цьому, міністри підтвердили своє зобов’язання підтримувати країни “Східного партнерства” в посиленні здатностей їхніх правоохоронних органів в сфері боротьби з кібер-злочиністю, а також підтримати створення та реалізацію стратегій протидії виробництву та розповсюдженню наркотиків.

Рада міністрів підкреслила потребу в ефективному вирішенні питання боротьби з торгівлею людьми та запровадження систему захисту жертв такої торгівлі.

“Східне партнерство” – започаткована в 2009 році ініціатива ЄС, спрямована на посилення співпраці з шістьма східними країнами-сусідами ЄС: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.