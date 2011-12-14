Можливість скасування безвізового режиму спростить переговори з третіми країнами

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ вважає, що запровадження механізму можливого скасування безвізового режиму спростить переговори з третіми країнами, в тому числі з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку думку вона висловила на прес-конференції ввечері 13 грудня по завершенню першого дня засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС.

“Я думаю, це – важливий елемент в процесі лібералізації віз. У будь-якому випадку це не може бути заміною дуже суворим вимогам, які ми ставимо перед Україною та низкою інших країн”, - сказала комісар.

“Ці умови мають бути виконані, інколи на це потрібні роки, але я думаю, коли механізм (скасування безвізового режиму – УНІАН) буде запроваджений, це спростить процес початку візового діалогу з більшою кількістю країн”, - додала С.МАЛЬМСТРЬОМ.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Рада міністрів ЄС визначила свою позицію щодо можливого скасування безвізового режиму з третіми країнами. Згідно з цією позицією, таке скасування можливе у випадку різкого та несподіваного зростання кількості нелегальних мігрантів одразу після запровадження безвізового режиму, або – кількості шукачів притулку, які не мають на це підстав чи не відповідають умовам міжнародних норм надання захисту.

Найближчим часом Рада ЄС планує розпочати переговори з Європарламентом з цього питання.