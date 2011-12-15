Брюссель. 15 грудня. УНІАН. ЄС підтвердив стурбованість розвитком подій після виборів в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню 28-го саміту ЄС-Росія Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ.

“ЄС приділив значну увагу проведенню виборів в Державну Думу і ми мали чесну дискусію на саміті”, - сказав він.

За словами Президента Європейської Ради, повага до прав людини і верховенства права, чесні та вільні вибори є ключовими для демократії.

Він висловив стурбованість повідомленнями низки спостерігачів за виборами до Державної Думи Росії про відсутність чесності та окремі проблеми. Крім того, за словами Х.Ван РОМПОЯ, стурбованість також викликали затримки учасників мирних акцій протесту.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня у Росії відбулися парламентські вибори, які супроводжувалися масовими акціями протесту проти порушень на виборчих дільницях.