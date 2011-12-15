Президент Росії: Рішення Європарламенту нічого не означають

Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЄДВЄДЄВ відмовився коментувати заклик Європарламенту до російської влади провести повторні вибори до Державної Думи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню 28-го саміту ЄС-Росія.

“Європарламент може коментувати що завгодно. Я коментувати їх рішення не буду, для мене ці рішення нічого не означають”, - сказав російський Президент.

Він нагадав лише, що сьогодні російська Держдума вже висловила своє ставлення до резолюції Європарламенту.

“Європарламент має займатися європейськими справами – подивиться скільки у вас проблем”, - зазначив Д.МЄДВЄДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Європарламент в своїй резолюції закликав владу Росії провести нові, чесні та вільні вибори до Державної Думи Росії.

Останні вибори відбулися 4 грудня. Міжнародні спостерігачі висловили свої застереження щодо порушень на виборчих дільницях. В самій Росії після виборів відбулися масові акції протесту проти порушень.