ЄС визнає прогрес Києва на шляху до лібералізації віз

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. ЄС на саміті з Україною 19 грудня в Києві планує визнати значний прогрес Києва у виконанні Плану дій з лібералізації візового режиму.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заяви високо посадовий європейський дипломат напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися 19 грудня.

“Ми визнаємо, що багато роботи українською стороною було зроблено цього року, і ми підтвердимо, що це питання залишиться серед топ-пріоритетів на майбутнє”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, ЄС надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на останньому саміті у листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС.