В Європарламенті не мають оптимізму щодо саміту з Україною

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Депутати Європарламенту песимістично оцінюють можливі результати саміту Україна-ЄС.

Про це вони заявили в коментарях власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я дуже песимістичний, оскільки питання угоди про зону вільної торгівлі не підніматиметься”, - заявив Чарльз ТЕННОК (група Європейських консерваторів та реформістів, Великобританія).

Він також висловив сумнів щодо можливості добитися звільнення опозиційних лідерів України, які зараз перебувають в ув’язненні.

Депутат від групи “зелених” Ребекка ХАРМС (Німеччина) також заявила, що не очікує суттєвих результатів від саміту Україна-ЄС, в тому числі тому, що українська влада висунула нову вимогу, щодо угоди про асоціацію про закріплення в ній перспективи членства для України, що є неможливим, за її словами, на сьогодні.

Крім того, за словами депутата, угода все одно не зможе набути чинності, поки не буде змін в політичному житті України.

“Я поділяю позицію. Європарламенту щодо переговорів, яку ми маємо зараз протягом останнього часу. Я думаю, що угода про асоціацію може вважатися готовою, і є можливим її підписання, і ви знаєте, я завжди була за цю угоду про асоціацію, але я думаю, вона не може реально набути чинності поки ми не побачимо змін всередині України”, - сказала Р.ХАРМС.

Вона зазначила, що в демократичному розвитку України є певні слабкі сторони, які полягають в тому числі в тому, яким чином проводяться судові дії проти членів колишнього уряду.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня у Києві відбудеться 15 саміт Україна-ЄС. Головною новиною саміту може стати заява про завершення переговорів про угоду про асоціацію, якщо сторонам вдасться погодити питання щодо вимоги Києва закріпити перспективу членства в угоді.