Викрадачі повернули картину ”Олімпія” музею
11:46, 06 січня 2012Новини ЄС
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Не змогли продати на "чорному" ринку.
Брюссель. 6 січня. УНІАН. Картина “Олімпія” бельгійського сюрреаліста Рене Магрітта повернута до музею, звідки вона була викрадена в 2009 році.
Про це повідомляє бельгійське агентство Belga з посиланням на Gazet van Antwerpen.
Викрадачі, які викрали картину у вересні 2009 року з дому-музею митця у Брюсселі, два тижні тому передали її експерту Жанпьє КАЛЛЕНСУ.
Як стверджує експерт, викрадачі заявили йому, що не змогли продати картину на чорному ринку через великий розголос про викрадення у ЗМІ.
Експерт передав картину поліції, самі викрадачі поки не знайдені.
Орієнтовна вартість картини становить від 800 тис. до 1 млн. євро.
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