Викрадачі повернули картину ”Олімпія” музею

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Картина “Олімпія” бельгійського сюрреаліста Рене Магрітта повернута до музею, звідки вона була викрадена в 2009 році.

Про це повідомляє бельгійське агентство Belga з посиланням на Gazet van Antwerpen.

Викрадачі, які викрали картину у вересні 2009 року з дому-музею митця у Брюсселі, два тижні тому передали її експерту Жанпьє КАЛЛЕНСУ.

Як стверджує експерт, викрадачі заявили йому, що не змогли продати картину на чорному ринку через великий розголос про викрадення у ЗМІ.

Експерт передав картину поліції, самі викрадачі поки не знайдені.

Орієнтовна вартість картини становить від 800 тис. до 1 млн. євро.