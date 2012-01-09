Король Бельгії хоче зекономити для країни 500 тис. євро

Брюссель. 9 січня. УНІАН. Король Бельгії Альберт ІІ хоче зекономити для країни 500-600 тис. євро протягом двох років.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Het Laatste Niews.

За даними виданя, на сьогодні поки незрозуміло, за якою формулою відбудеться така економія – або король поверне до бюджету частину отриманих дотацій, або витратить частину власних коштів на окремі види видатків, як це було в 2010 році, коли король самостійно оплатив видатки на ремонт низки приміщень.

“Найближчим часом ми повідомимо, як це відбуватиметься, можливо, як в 2010-му”, - заявив газеті речник королівського дому Пьєр-Еммануель Де БОВ.

Газета також відзначає, що останнім часом королівська родина опинилася під вогнем критики через передбачене в бюджеті збільшення на 3% дотацій королівській родині, незважаючи на кризу.

В цілому, відповідно до законів країни, король отримує щорічно близько 6 млн. євро дотацій з бюджету, які використовуються на оплату послуг персоналу, утримання будинків, автомобільного парку тощо. Крім того, королева Фабіола отримує щорічно 1,1 млн. євро дотацій, принц Філіпп – 788 тис. євро, принцеса Астрід та принц Лоран – по 272 тис. євро.