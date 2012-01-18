Ештон закликає владу Казахстану вирішити виборчі проблеми

Брюссель. 18 січня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін ЕШТОН закликає владу Казахстану вирішити виявлені на виборах спостерігачами ОБСЄ проблеми.

Про це йдеться в її заяві, розповсюдженій ввечері 17 січня.

“Я закликаю владу Казахстану звернути увагу на проблеми, виявлені ОБСЄ, як на пріоритетні, в рамках зобов’язань щодо демократичних принципів та прав людини”, - написано в заяві.

Верховний представник ЄС привітала громадян Казахстану з тим, яким чином було проведено вибори 15 січня, а також той факт, що в парламенті країни будуть представлені три політичні партії, що, на її думку, є позитивним кроком до розвитку плюралістичної та демократичної політичної культури в Казахстані.

“Разом з тим, я висловлюю жаль, що ці вибори, як зазначило ОБСЄ, стали повністю плюралістичними і не відповідали ключовим демократичним принципам”, - зауважила К.ЕШТОН.

Вона також зазначила, що Казахстан залишається ключовим партнером для ЄС, і висловила готовність і надалі підтримувати реалізацію політичних реформ в країні.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми офіційними даними, до парламенту Казахстану пройшли три партії: пропрезидентська ”Нур Отан”, демократична партія ”Ак Жол” і Компартія.

За ”Нур Отан” проголосували 80,74% виборців, за Комуністичну партію - 7,2%, за партію ”Ак Жол” - 7,46%. Решта партій не змогли подолати 7%-ий бар’єр.