Грищенко їде в Страсбург

11:04, 23 січня 2012
Новини ЄС
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Для зустрічей в ПАРЄ, де розглядатимуть українське питання

Страсбург. 23 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на цьому тижні відвідає Страсбург, де починається сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), в ході якої депутати ПАРЄ планують розглянути доповідь по Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела в депутатських колах.

“У доповідачів по Україні має відбутися зустріч з міністром та представниками опозиції”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, представники української влади та опозиції запропонували понад 20 поправок до затвердженого Моніторинговим комітетом проекту резолюції по Україні.

Сьогодні ж голова української делегації в ПАРЄ Іван ПОПЕСКУ повідомив українським журналістам про те, що представники правлячої партії України хочуть запропонувати Асамблеї в резолюції відобразити прогрес, здійснений Україною у схваленні необхідних для виконання перед Радою Європи зобов’язань з моменту схвалення останньої резолюції ПАРЄ у жовтні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Страсбурзі починає роботу перша частина сесії ПАРЄ 2012 року, на якій депутати планують, зокрема, схвалити резолюцію щодо виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи.

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