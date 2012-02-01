Новий закон про біженців в Україні не передбачає захисту від насильства

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зазначає, що новий закон про біженців в Україні, який набрав чинності 4 серпня 2011 року, на відміну від стандартів Євросоюзу, не передбачає додаткового захисту для ситуації не вибіркового насильства.

Про це йдеться в доповіді щодо ситуації з правами людини в світі 2012 року, оприлюдненої організацією.

“На момент підготовки цього огляду працівники міграційної служби часто відмовляли в наданні тимчасового чи додаткового захисту в очікуванні роз’яснень від Кабінету міністрів. Особи, що шукають притулку, залишаються вразливими для довільного затримання, поліцейських утисків та тортур”, - написано в доповіді, оприлюдненій на офіційному сайті організації.

Human Rights Watch, зокрема, наводить приклад депортації в Афганістан у березні 2011 року щонайменше 10 осіб, які шукали притулку, ще до того, як деякі з них змогли оскаржити відмову у наданні притулку. При цьому, зазначається у доповіді, цим особам під час слухань про надання притулку не були забезпечені адекватне юридичне представництво та послуги перекладача.

При цьому, як написано в доповіді, ці особи утримувалися під вартою в аеропорту “Бориспіль”, а деяких з них прикордонники понад добу тримали у наручниках.