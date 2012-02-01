Президент ПАРЄ хоче зустрітися з Тимошенко

Київ. 1 лютого. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клод МІНЬЙОН має намір найближчим часом зустрітися з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.

”Я підготую найближчим часом відповідний запит. Міністр закордонних справ України, якого я прийняв у цьому самому робочому кабінеті кілька днів тому, намагався мене заспокоїти щодо умов утримання та стану здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО”, - сказав Ж.-К.МІНЬЙОН в інтерв’ю ”Українській правді”.

Президент ПАРЄ додав, що не бачить жодних несумісностей у тому, щоб подати запит на побачення з Ю.ТИМОШЕНКО. ”Мені пояснили, що в`язниця, де її утримують, - тризіркова. Якщо вже цей пенітенціарний заклад такий комфортний, то і я, очевидно, можу туди навідатися з візитом”, - пояснив він.

Ж.-К.МІНЬЙОН також заявив, що вважає Ю.ТИМОШЕНКО політичним в’язнем. ”Якби вона не була б політичним в`язнем, то вже точно кимось дуже до нього подібним. Варто називати речі своїми іменами. Бажання відсторонити її від політичного життя є очевидним. Події аж надто скидаються на політичний процес. Йдеться, до того ж, про жінку, а також про інших ув`язнених членів колишнього уряду. Вони опинилися за ґратами за умов, що видаються неоднозначними. Так, безумовно, Парламентська Асамблея, після довгих роздумів та тривалої роботи в комісіях, ухвалила резолюцію, яку я повністю та цілковито підтримую”, - зазначив він, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

”Моя дружба до Юлії є щирою, я вважаю її дуже талановитою та непересічною особистістю. У мене нині є багато друзів в Україні, зокрема й з-поміж представників парламентської більшості. І я не можу ставати на той чи інший бік. Але є більшість і є меншість. Більшість не має права позбавляти волі меншість. Я переконаний, що розумні люди завжди домовляться. І я з задоволенням приїду до України”, - резюмував Ж.-К.МІНЬЙОН.