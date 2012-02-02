Український соліст британського балету втратив право на проживання в Лондоні

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Провідний соліст Королівського лондонського балету, 21-річний Сергій ПОЛУНІН втратив право на проживання у Великобританії після того, я минулого тижня заявив про те, що залишає трупу.

Про це пише сьогодні британська газета The Guardian.

За даними видання, посвідка на проживання для українця була пов’язана з його контрактом з Королівським балетом, що підтвердив і речник балету: “Після звільнення Сергій не має більше права працювати у Великобританії”.

Видання також повідомляє, що зараз проблему з посвідкою на проживання для С.ПОЛУНІНА намагається вирішити арт-директор Англійського національного балету Уейн ІГЛІНГ, який повідомив, що вже запропонував українському танцюристу, якого називають нащадком Рудольфа Нурєва, постійну роботу в своїй трупі.

Як зазначає The Guardian, хоча Англійський національний балет і не може запропонувати С.ПОЛУНІНУ таку ж високу зарплату, як лондонський Королівський балет, водночас, там сподіваються привабити українця вирішенням проблеми щодо його права на проживання у Великобританії.

Сам С.ПОЛУНІН поки не повідомив про свої плани на майбутнє.