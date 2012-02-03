Янукович: створення газового консорціуму розвіє туман в політиці безпеки

Мюнхен. 3 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що створення тристороннього газового консорціуму між Україною, Росією та ЄС має розвіяти туман в політиці безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

“Ми розуміємо ту відповідальність, яка лежить на Україні і, якщо казати про безпеку енергетичну, ми, звичайно, розуміємо, що ключовим партнером ЄС та України в поставках енергоносіїв є Росія. Без урахування подальшої політики диверсифікації поставок енергоресурсів, без урахування енергоефективності, цю політику будувати неможливо. Тобто, якщо ми не будемо бачити альтернативи і не розумітимемо, як будувати партнерські відносини, політика безпеки тут виглядатиме дуже туманно”, - сказав Президент.

За його словами, саме тому Україна ще 2003 року виступила ініціатором створення газотранспортного консорціуму за участі ЄС, Росії та України.

“Наша позиція не змінилася, вона залишається тією самою, ми вважаємо, що прозорість роботи цієї системи, ефективність, технічна надійність залежить від цього альянсу”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що питання створення консорціуму залишається важливим і своєчасним.

Говорячи про політику енергетичної безпеки України, Президент зазначив, що вона має дві складові. Перша – проекти, які Україна може реалізовувати самостійно. Серед таких проектів він назвав будівництво найбільшої в Європі сонячної електростанції, будівництво вітряних електростанцій та запровадження в Україні “зеленого” тарифу. Другою складовою, за словами В.ЯНУКОВИЧА, є диверсифікація поставок енергоресурсів.

“Не маючи альтернативних джерел постачання енергоресурсів, маючи таку колосальну залежність, яку ми маємо всі ці роки, - розмов дуже мало, потрібні дії”, - сказав Президент.

“Але ми вважаємо, що в трикутнику партнерів – Росія, Україна та Європа – багато питань можна вирішити”, - додав він.