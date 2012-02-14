Люксембург хоче підписати угоду з Україною про уникнення подвійного оподаткування

Люксембург. 14 лютого. УНІАН. У Люксембурзі сподіваються, що до кінця цього року між Україною та Люксембургом буде підписана угода про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ заявив голова палати депутатів Люксембургу Лоран МОЗАР.

За словами Л.МОЗАРА, наразі відбувається узгодження всіх питань, які стосуються цієї угоди.

«І ми оптимістично налаштовані… Я впевнений, що ми доб’ємося успіху у підписанні цієї угоди, і вона буде підписана до кінця цього року», - сказав він.

У свою чергу, голова ВР В.ЛИТВИН нагадав, що більш як 10 років тому Україна висловила зауваження до Конвенції щодо уникнення подвійного оподаткування, люксембургська сторона з цими зауваженнями погодилася.

«Сьогодні всі питання узгоджені, крім того питання – що ми вкладаємо в термін «резидент», - сказав він.

Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, необхідно докласти всіх зусиль, аби цей термін «не став гумовим» і щоб обидві країни не понесли збитки.

Голова ВР також висловив переконання, що український уряд продемонструє зацікавленість у врегулюванні цього питання.