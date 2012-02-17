ЄС скасував частину обмежувальних заходів проти Бірми

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. ЄС скасував низку обмежувальних заходів, запроваджених проти Бірми.

Відповідне рішення було формально затверджено сьогодні на засідання Ради міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та споживацької політики ЄС.

Згідно з рішенням, скасовано заборону на в’їзд до ЄС для 87 чиновників Бірми, в тому числі, Президента, віце-президентів, членів уряду та президентів двох палат парламенту країни та членів їх родин.

Разом з тим, активи цих осіб в ЄС залишаються замороженими.

Як зазначили в прес-службі Ради ЄС, цей крок став першою відповіддю ЄС на здійснення політичних реформ в країні і, зокрема, на звільнення політичних в’язнів, послаблення цензури в ЗМІ, початок мирного діалогу з етнічними меншинами.

У прес-службі Ради ЄС також зазначили, що перегляд решти обмежувальних заходів планується здійснити до 30 квітня 2012 року.