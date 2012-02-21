Азаров має визначитися, хто займатиметься співпрацею регіонів з ЄС

Київ. 21 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ визначити, хто з віце-прем’єрів вестиме тему співпраці регіонів з Європейським Союзом, якою раніше опікувався колишній перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, закриваючи засідання Ради регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що потрібно доповнити один із пунктів рішення Ради регіонів, у якому йдеться про необхідність активізації взаємодії українських регіонів з Євросоюзом, зокрема, розширення співпраці з Комітетом регіонів ЄС.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував дописати доручення щодо визначення кандидатури віце-прем’єра, якому будуть надані функції з налагодження такої співпраці.

«Я б сказав, що неофіційно цю функцію виконував Андрій Петрович КЛЮЄВ, який зараз працює секретарем РНБО. Враховуючи досвід, який є в Україні…, роботи в питанні європейської інтеграції, ми знаємо, що ця робота потребує окремої уваги, Миколо Яновичу. Тому, будь ласка, Ви разом з віце-прем’єр-міністрами опрацюйте це питання і внесіть пропозиції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.