Саміт ЄНП висловив солідарність з Тимошенко

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Перший заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ заявляє що саміт Європейської Народної Партії (ЄНП) висловив солідарність з ув’язненою колишнім прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив сьогодні українським журналістам у Брюсселі.

За словами Г.НЕМИРІ, у кімнаті, де проходить засідання саміту, є вільне місце з табличкою «Ю.ТИМОШЕНКО», а на столі стоїть фотографія екс-прем’єр-міністра України.

Крім того, організатори саміту розвішали на стінах листівки із зображенням Ю.ТИМОШЕНКО на фоні розірваних ґрат і написом українською: «Україні – волю!»

«Це – жест солідарності і підтримки. І на мою думку, він адресований не лише персонально Юлії Володимирівні, але й тим людям в Україні, яких по-справжньому турбує європейська перспектива України», – сказав Г.НЕМИРЯ.

Він також назвав безпрецедентним спосіб, в який лідери ЄНП приділили увагу ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі сьогодні відбувається саміт ЄНП, у ньому бере участь донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія.

Також на Президії партії сьогодні було ухвалено резолюцію, в якій ідеться, що ЄНП поділяє позицію Європейського парламенту і урядів Євросоюзу, що Угода про партнерство й асоціацію між Україною та ЄС не повинна бути підписана й ратифікована, поки лідери української опозиції перебуватимуть за ґратами і не зможуть взяти участь у виборах.