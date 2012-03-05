Лідер євролібералів: треба міняти відносини з Росією

Брюссель. 5 березня. УНІАН. Президент групи ліберальних партій Європарламенту Гі ВЕРХОФСТАДТ вважає, що після президентських виборів в Росії, Європа не може продовжувати з нею співпраці, як звичайно.

Про це йдеться в його заяві, розповсюдженій сьогодні прес-службою групи.

“Зараз – час для Європейського Союзу та США твердо відобразити в тривалій перспективі, як співпрацювати з Росією ПУТІНА. Не може бути звичайної співпраці з країною, яка не звертає уваги на базові демократичні принципи та перетворює в посміховисько верховенство права”, - зазначається в заяві.

Він зазначив, що результат виборів не став сюрпризом. Водночас, Г.ВЕРХОФСТАДТ зазначив, що “сумною правдою є те, що Кремлю продовжує відмовляти російським громадянам в гарантованому Конституцією праві на вільні та чесні вибори”.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН набрав на президентських виборах, які відбулися 4 березня, 63,85% голосів.

Явка виборців на виборах 4 березня становила близько 64%.