Угорщину позбавлять 500 млн. євро допомоги за надмірний дефіцит бюджету

Брюссель. 13 березня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС на своєму сьогоднішньому засіданні схвалила рішення позбавити Угорщину частини допомогу з Фонду зближення.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр фінансів головуючої в ЄС Данії Маргрет ВЕСТАГЕР по завершенню засідання.

“Ми схвалили рішення, підкресливши, що скасуємо його негайно, якщо Угорщина схвалить необхідні корегуючи заходи до засідання Ради у червні”, - сказала данський міністр.

“Як тільки ефективні заходи будуть схвалені, Комісія без затримки підготує пропозиції про скасування рішення про призупинення допомоги”, - додав у свою чергу віце-президент Євро комісії, відповідальний за економічні та монетарні справи, Оллі РЕН.

Згідно зі схваленою пропозицією Єврокомісії, ЄС призупинить надання Угорщини допомоги з Фонду зближення в 495 млн. євро, передбачену на 2013 рік.

Ці гроші становлять 0,5% ВВП країни та 29% всіх передбачених видатків з фонду зближення для Угорщини на 2013 рік.

М.ВЕСТАГЕР зазначила, що схвалене сьогодні рішення є важливим сигналом для всіх країн-членів ЄС про необхідність “грати за правилами”. При цьому, вона підкреслила, що саме рішення надати Угорщині додатковий час для виправлення недоліків в питанні дефіциту бюджету, є свідченням бажання європейських міністрів продемонструвати, що правила залишаються рівними до всіх, хто хоче і готовий їм слідувати.

“Це також сигнал для всіх інших країн-членів, що ми готові реалізовувати ті рішення, про які домовилися”, - наголосила міністр.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія 22 лютого цього року запропонувала призупинити надання частини допомоги Угорщині через надмірний дефіцит бюджету.

Угорщина перебуває під процедурою щодо надмірного дефіциту бюджету з моменту приєднання до ЄС в 2004 році.

За підсумками 2011 року Єврокомісія очікує, що бюджет Угорщини буде виконано з профіцитом в 3,5%, однак це стане результатом переведення приватних пенсійних фондів обсяг накопичень яких становить 10% ВВП, до бюджету. Інакше, дефіцит Угорщини за підсумками 2011 року сягнув би 6%.

При цьому, Комісія очікує, що за підсумками 2012 року, Угорщина знову матиме дефіцит бюджету, що перевищує граничні дозволені показники в 3% ВВП.