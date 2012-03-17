В Росії не забезпечено неупередженість виборчих комісії

Брюссель. 17 березня. УНІАН. Венеціанська комісія стурбована способом формування виборчих комісій в Росії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН у телефонній розмові з Венеції секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ, про це йдеться у схваленому сьогодні Комісією висновку щодо закону Росії про вибори до Державної Думи.

“Найбільша стурбованість, я вважаю, полягає в тому, що законом недостатньо забезпечено питання неупередженості виборчих адміністрацій, через те, в який спосіб вони формуються”, - сказав він.

“Це – найбільший недолік закону”, - додав Т.МАРКЕРТ.

Секретар Венеціанської комісії зазначив, що висновок по закону про вибори є досить складним, і містить ще низку критичних зауважень, в тому числі, щодо положень про організацію роботи міжнародних спостерігачів.