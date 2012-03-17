Рада Європи: Закон Росії про мирні зібрання - негарний

Брюссель. 17 березня. УНІАН. Венеціанська комісія вважає, що закон Російської Федерації про мирні зібрання сильно розширив права влади.

Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові з Венеції заявив секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ, після засідання Комісії, на якому було схвалено висновки щодо цього закону.

“Ми зазначили, що це не гарний закон, оскільки він сильно розширив права влади”, - сказав він.

Т.МАРКЕРТ зазначив, що відповідно з положеннями цього закону, організатори демонстрацій та мітингів мають завчасно повідомляти про свої наміри адміністрацію, при цьому органи влади можуть вимагати від організаторів змінити план проведення заходу, місце проведення та кількість учасників.

“І якщо такі зміни не будуть враховані організаторами, демонстрація вважається незаконною. Тому цей закон є дуже обмежувальним, і його варто було б переглянути у відповідності до стандартів Ради Європи”, - сказав секретар Венеціанської комісії.

Він також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Комісія обговорила висновки щодо ще двох російських законів – так званий анти-екстремістський закон та закон про ФСБ, однак висновки щодо цих законів було вирішено схвалити у червні.