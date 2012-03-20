Білоруський мільйонер дає 1 млн. дол., щоб вийти з-під санкцій ЄС

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Білоруський мільйонер Дмитро ПЕФТІЄВ готовий заплатити 1 млн. дол. тому, хто допоможе вилучити його ім’я з переліку оіб, в’їзд яким до ЄС заборонено і чиї активи в Європі – заморожені.

Про це пише сьогодні впливове Інтернет-видання EUobserver з посиланням на білоруського дисидента Олеся МІХАЛЕВІЧА.

Видання зазначає, що останнім часом в Брюсселі відчувається посилення лобістської діяльності з метою виключення імені Д.ПЕФТІЄВА з переліку осіб, що потрапили під санкції в ЄС.

“Ви не можете собі уявити, як багато людей приходили сюди”, - заявив виданню анонімний європейський дипломат.

Серед лобістів – дипломати, представники компаній та неурядових громадських організацій.

Так, представник однієї з анти-лукашенківських громадських організацій, що базується Празі, заявив виданню, що не бачить жодних підстав для того, щоб ім’я Д.ПЕФТІЄВА перебувало у переліку осіб, в’їзд яким до ЄС заборонено, і чиї активні в Європі заморожені.

“Представники поліції, КГБ та судді повинні бути в цьому переліку”, - зазначив співрозмовник видання.

Видання зазначає, що Д.ПЕФТІЄВ є акціонером та керівником “Белтехекспорту” – компанії, що займається виробництвом зброї – літаків, БТР та легкої зброї. Крім того, вважається, що Д.ПЕФТІЄВ є посередником при продажу російської зброї до країн Африки, Центральної Азії та Південної Америки. Д.ПЕФТІЄВ також володіє компанією “Белтелеком”, має акції в білоруському постачальнику послуг Інтернет “Деловая сеть”.

За даними EUobserver, на сьогодні за захист Д.ПЕФТІЄВА та вилучення його з переліку осіб, що потрапили під санкції, дві європейські країни – Латвія та Словенія. Так, у Словенії білоруський бізнесмен бере участь разом зі словенською Riko Group в будівництві готелю та електричних підстанцій на загальну вартість в 157 млн. євро.

У п’ятницю, 23 березня, міністри закордонних справ країн-членів ЄС планують обговорити можливість подальшого розширення санкцій проти Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Рада закордонних справ ЄС розширила список нев`їзних білоруських чиновників ще на 21 особу. У списку 19 чиновників судової системи Білорусі й 2 міліцейських чиновника.

На сьогоднішній день в`їзд до ЄС заборонено 227 білоруським чиновникам.

Відносини між ЄС та Білоруссю значно погіршилися після президентських виборів 19 грудня 2010 року, коли влада Білорусі розігнала мирні мітингу протесту і арештувала понад тисячу осіб, серед яких і низку кандидатів в Президенти від опозиції.