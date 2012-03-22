Стрес-тести на АЕС України не виявили нових загроз

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Стресс-тести поки не виявили нових загроз для АЕС України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам Директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля Микита КОНСТАНТІНОВ.

“Що стосується переоцінки рівня безпеки українських АЕС, ця переоцінка не виявила нових загроз для українських блоків”, - сказав він.

М.КОНСТАНТІНОВ зазначив, що Україна разом з іншими країнами, що беруть участь в реалізації програми стрес-тестів, завершила підготовку національного звіту, і зараз в Україні працюють незалежні експерти, які мають перевірити результати національного звіту.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Швейцарія долучились до європейської програми стрес-тестів для АЕС, розпочатій після аварії на японській АЕС “Фукусіма-1”.

Оцінка проводиться в три етапи, на першому етапі свої доповіді представили компанії-виробники електроенергії на АЕС, на другому – були підготовлені доповіді національних регуляторів у сфері ядерної безпеки, на третьому – проходить незалежна перевірка національних доповідей експертами Європейської групи регуляторів ядерної безпеки та Єврокомісії.