Грищенко летить в Брюссель

Київ. 23 березня. УНІАН. 23-24 березня міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО здійснить робочий візит до Брюсселя для участі у Брюссельському форумі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, К.ГРИЩЕНКО виступить на панельній дискусії «Східноєвропейські партнери: рух на Захід, Схід чи нікуди?», а також візьме участь у тематичних дебатах «Європейське сусідство: більше за більше чи просто нічого?»

У рамках Брюссельського форуму міністр зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ, керівниками зовнішньополітичних відомств ряду країн-членів Євросоюзу, представниками американського уряду та Конгресу США.

К.ГРИЩЕНКО візьме також участь у заходах з відзначення 20-ї річниці встановлення дипломатичних відноси між Україною та Бельгією.