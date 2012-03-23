ЄС знову розширив санкції проти Білорусі
До переліку "заборонених" додано 12 осіб та 29 компаній
Брюссель. 23 березня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС знову розширила санкції проти Білорусі.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.
Згідно із рішенням, Рада додала 12 прізвищ до переліку осіб, в’їзд яким в ЄС заборонено, і чиї активи на території ЄС заморожені.
Крім того, міністри вирішили заморозити активи ще 29-ти білоруських компаній.
“Наше сьогоднішнє рішення є відповіддю на негативний розвиток подій, який ми бачимо в Білорусі. Ситуація стає дедалі гіршою, і влада посилює утиск громадянського суспільства. Замість збільшення репресій Білорусь має звільнити та реабілітувати всіх політичних в’язнів, а також згорнути свою репресивну політику”, - заявила з цього приводу Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін ЕШТОН.
Як повідомляв УНІАН, ЄС застосовує санкції проти Білорусі після президентських виборів у цій країні, які відбулися 19 грудня 2010 року. Тоді білоруська влада розігнала масові мирні акції протесту, і арештувала понад тисячу осіб, включаючи кандидатів в Президенти.
На сьогодні, з урахуванням схвалених сьогодні санкцій, 243 білоруським громадянам заборонено в’їзд до ЄС, а їх активи на території ЄС заморожені.
Крім того, заморожені активи в Європі 32 білоруських підприємств.