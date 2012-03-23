ЄС знову розширив санкції проти Білорусі

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС знову розширила санкції проти Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Згідно із рішенням, Рада додала 12 прізвищ до переліку осіб, в’їзд яким в ЄС заборонено, і чиї активи на території ЄС заморожені.

Крім того, міністри вирішили заморозити активи ще 29-ти білоруських компаній.

“Наше сьогоднішнє рішення є відповіддю на негативний розвиток подій, який ми бачимо в Білорусі. Ситуація стає дедалі гіршою, і влада посилює утиск громадянського суспільства. Замість збільшення репресій Білорусь має звільнити та реабілітувати всіх політичних в’язнів, а також згорнути свою репресивну політику”, - заявила з цього приводу Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, ЄС застосовує санкції проти Білорусі після президентських виборів у цій країні, які відбулися 19 грудня 2010 року. Тоді білоруська влада розігнала масові мирні акції протесту, і арештувала понад тисячу осіб, включаючи кандидатів в Президенти.

На сьогодні, з урахуванням схвалених сьогодні санкцій, 243 білоруським громадянам заборонено в’їзд до ЄС, а їх активи на території ЄС заморожені.

Крім того, заморожені активи в Європі 32 білоруських підприємств.