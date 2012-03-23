Саміт НАТО в Чикаго підтвердить, що двері залишаються відкритими

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен переконаний, що саміт НАТО в Чикаго, який відбудеться у травні, продемонструє, що двері НАТО залишаються відкритими.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на Брюссельському форумі, організованому Німецьким фондом Маршалла (США).

“Ви побачити надихаючі тексти від чикагського саміту, які підтвердять, що двері НАТО залишаються відкритими”, - сказав Генеральний секретар НАТО.

“Це не буде саміт про розширення, однак ви побачите чіткі послання, що наші двері залишаються відкритими”, - додав він.