Українці - четверта найбільша меншина в Польщі

Варшава. 26 березня. УНІАН. Українці за результатами минулорічного перепису населення у Польщі залишаються четвертою найбільшою етнічною меншиною в цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польського Держкомстату, на кінець першого кварталу минулого року у Польській державі проживало 48 тисяч українців, що на 17 тисяч більше, ніж засвідчив попередній перепис 2002 року.

На першому, другому і третьому місцях серед етнічних меншин у Польщі залишаються сльонзаки, кашуби та німці. Їх живе у цій країні понад 800 тисяч, майже 230 тисяч і близько 110 тисяч відповідно (з 1,4 млн. усіх жителів Польщі, які задекларували свою приналежність до національних меншин).

26 тисяч українців заявили про приналежність виключно до українського народу, а 20 тисяч – також до польського.

36 тисяч опитаних українців назвали себе в першу чергу українцями, а 12 тисяч в першу чергу поляками, але теж українцями.

За даними останнього перепису, у Польщі на кінець першого кварталу минулого року проживало 38,5 млн. осіб.

Понад 60% поляків жили у містах, а кількість жінок перевищувала кількість чоловік на 1,6 млн.

Як повідомляв УНІАН, за даними експертів, у Польщі може жити значно більше етнічних українців, ніж це засвідчують офіційні дані. Так, на початку 90-х років їх було понад 250 тисяч.

За даними Польської адміністрації з питань іноземців, на початку 2012 року близько 100 тисяч іноземців мали право легального перебування у країні, у тому числі майже 30 тисяч громадян України.