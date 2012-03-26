Греція виходитиме на нові туристичні ринки

Київ. 26 березня. УНІАН. Греція має намір виходити на нові туристичні ринки і залучати туристів із країн, в яких раніше відпочинок у Греції не був популярний.

Про це на прес-конференції в УНІАН у понеділок повідомив міністр культури і туризму Греції Павлос Геруланос.

«Зараз відбуваються зміни в туристичній сфері Греції. Якщо раніше основні потоки туристів до Греції були з Британії та Німеччини, то сьогодні з`являються нові країни, які дають багато туристів», - сказав він.

За словами П.Геруланоса, за останні два роки в 2-3 рази зросли туристичні потоки до Греції з Туреччини, Сербії та Ізраїлю.

Крім того, за словами міністра, інтерес для туристичної галузі Греції представляють Китай та Індія.

Він також відзначив, що зміна структури туристичних потоків призводить до зміни інфраструктури туристичної галузі.

«Сьогодні туристи цікавляться не тільки морем і сонцем, а й культурою Греції», - сказав він.

Водночас, П.Геруланос відзначив, що грецькі готелі в своїй ціновій політиці «прагнутимуть підвищення рівня сервісу до рівня заявлених цін».

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні П.Геруланос заявив, що Греція, в рамках участі в міжнародних туристичних організаціях, має намір лобіювати скасування візового режиму для громадян України.