Партія Кличка приєднається до європейських ”народників”

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Партія Віталія Кличка “УДАР” планує приєднатися до Європейської народної партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європейської народної партії, про це В.Кличко заявив сьогодні під час зустрічі з Президентом Європейської народної партії Вільфредом Мартнесом.

“Ми домовились посилити вже існуючу співпрацю між Європейською народною партією та “УДАРом”. В цьому контексті мені було дуже приємно почути намір В.Кличка формально просити про членство в Європейській народній партії”, - цитує прес-служба слова В.Мартена.

У прес-службі зазначили, що в ході зустрічі В.Мартенс та В.Кличко обговорили важливість співпраці опозиційних партій в Україні під час наступних парламентських виборів, необхідність широкого моніторингу виборчого процесу, питання виборів мера Києва.

В.Мартенс зазначив, що його, як і В.Кличка турбує той факт, що й досі не було зроблено формального оголошення дати виборів київського міського голови, які, планували на травень.

“Я закликаю українську владу організувати, як планувалося, місцеві вибори наприкінці травня: неможливість зробити це приведе до серйозних наслідків з боку європейського та міжнародного співтовариства”, - наголосив лідер європейських “народників”.

В.Мартенс також сказав, що закличе європейське та міжнародне співтовариство використати можливості проведення влітку цього року фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні для посилення тиску на український режим з метою покласти край порушенням прав людини.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні до родини Європейської народної партії входять 74 партії з 40 країн Європи.